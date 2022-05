Homem morre após se jogar na frente de veículo na BR 369 em Ubiratã

Um homem identificado pelas iniciais L.G.L de 36 anos, morador do Conjunto Josefina em Ubiratã, perdeu a vida no inicio da madrugada de domingo (29), após se jogar na frente de um veículo na BR 369.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que o homem entra na frente de uma caminhonete S10 de cor Branca, que trafegava sentido Cascavel a Ubiratã. Ele entrou em óbito no local.

L.G.L de 36 anos, morador do Conjunto Josefina em Ubiratã, perdeu a vida após se jogar na frente de um veículo na BR 369

Segundo o motorista, que é morador de Ubiratã, quando ele percebeu o homem na pista já estava encima da caminhonete e não conseguiu desviar.

Publicidade:

Algumas pessoas presenciaram o momento em que ocorreu o acidente.

Segundo informações repassadas, a mulher do cidadão foi até o corpo de Bombeiros comunitário de Ubiratã para pedir ajuda, bastante transtornada dizendo que o marido tinha ido sentido a BR com a intenção de se jogar na frente de um veículo, ela foi atendida pelo SAMU, e o corpo de Bombeiros foi até a BR 369 para verificar a situação e constataram o homem já sem vida.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e fizeram o atendimento no local de acidente e controle de tráfego na pista que esteve parcialmente interditada até a liberação do corpo ao IML de Campo Mourão.

Fonte: Ubiratã Online , com informações de Paulo Giovanni