Carro com pai e criança é levado por rio no interior de Toledo

Um carro foi levado por um rio na noite deste domingo (29), no Rio Marreco, sendo na Linha Marreco, interior de Toledo.

Segundo informações, populares são acostumados a passarem pelo local, pois a estrada passa por dentro do rio, acima da cachoeira, mas desta vez, por conta da chuva na região, o nível do rio subiu e o condutor ao passar pelo local teve o carro levado, sendo que o mesmo capotou e foi levado por cerca de 50 metros.

Ainda no carro tinha uma criança, que seria filho do condutor. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas populares haviam conseguido resgatá-los.

Outras informações exclusivas, dão conta que o condutor, identificado a principio como Fagner, ao se aproximar do rio, percebeu que o nível do rio tinha aumentado, mas nesse momento, por conta do lodo no local, o carro “escorregou”, sendo levado pela correnteza. Após o carro capotar, Fagner desesperadamente começou a procurar a filha e com um milagre conseguiu salva-la, fato este que durou cerca de 10 minutos.

Depois disso, o pai conseguiu colocar a criança identificada como Sofia de 5 anos, em cima do veículo, até que fossem resgatados.

Ainda nesta manhã, era possível ver o veículo, sendo um VW Santana dentro do rio.

Fonte: Portal Assis Urgente