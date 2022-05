Homem é preso após tentar roubar mercado com faca em Ubiratã

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Ubiratã depois de uma tentativa de roubo a um mercado na Rua Bahia, na tarde do último sábado (28).

Ele rendeu o proprietário do estabelecimento com uma faca e teria exigido dinheiro.

A Policia Militar foi acionada após uma testemunha avistar o suspeito entrar no estabelecimento com uma touca no rosto. Ao verificar, a testemunha percebeu que o indivíduo estava com a faca nas costas do proprietário do mercado.

Rapidamente os policiais foram para o local e conseguiram fazer com que o acusado largasse a faca.

A vítima disse que estava trabalhando quando foi rendido pelo assaltante, o qual encostou uma faca em suas costas e exigiu dinheiro. O acusado foi preso e encaminhado, juntamente com a faca, para a Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Ubiratã Online com informações do 11º BPM