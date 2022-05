Homem é preso com veículo carregado com 540 Kg de maconha em Mariluz

A equipe da Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas na madrugada desta segunda-feira, 30, em Mariluz.

Os policiais avistaram um Fiat Palio de placas MML-4C39, de cor branca, trafegando em Mariluz, em atitude suspeita quando resolveram abordar o motorista, de 28 anos e descobriram que o veículo estava carregado com 538 quilos de maconha.

Era por volta da 00h30min quando a equipe da PM estava em patrulhamento pela Avenida Marília, quando na rotatória da Praça Santo Antônio, visualizou o veículo que seguia no sentido à saída da cidade. O que chamou a atenção da equipe, foi a aparência do veículo, rebaixado, sujo e com várias avarias e com a roda traseira esquerda torta.

Quando os policiais se aproximaram do veículo, deram voz de abordagem através de sinais sonoros e luminosos, desobedecendo às ordens de parada e acelerou bruscamente, iniciando um acompanhamento tático, o qual percorreu até o trevo que dá acesso à cidade. Nesse momento a equipe aproximou-se do veículo e o condutor jogou o mesmo em cima da viatura, sendo necessário efetuar um disparo de arma de fogo em direção ao pneu, a fim de cessar a direção perigosa contra a equipe.

Assim que o condutor parou o veículo, ele saiu do carro e se jogou ao chão, dizendo que o veículo estava carregado com maconha e confessou transportar entorpecentes, aproximadamente 540 quilos de maconha, que teria pego a droga no Paraguai e levaria até a cidade de Blumenau-SC.

Informações são do site Tribuna da Região