Mercearia MANAH: Atendendo todos os dias das 7:00 às 20:00 Horas

Atendimento de Segunda a Segunda das 07:00 às 20:00 horas.

A Mercearia Manah do amigo Maiado, esta situada na Rua Vereador Jorge Antônio de Oliveira, 315, esquina com a Avenida Ascânio Moreira de Carvalho, no Jardim Panorama.

A Mercearia Manah conta com uma grande variedades de produtos. Frios, bebidas, congelados, produtos de limpeza e higiene e alimentos com preços especiais.

Mercearia Manah -Somos revendedores PROESTE e correspondente do Banco Bradesco, que na prática, é um ponto do banco como um caixa eletrônico normal.

Pare de enfrentar filas para pagar suas contas…

Na Mercearia Manah você pode fazer saques, depósitos, pagamentos de água, luz, boletos de qualquer banco até R$ 1.000,00, tirar extratos, fazer transferências, recarregar seu celular, abrir uma conta Bradesco entre outras vantagens.

Tel. (44) 9 9998 2103

Tel. (44) 9 9998 2103