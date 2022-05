Polícia Militar recupera três dos quatro veículos furtados da Prefeitura de Nova Aurora; suspeitos usaram veículo para invadir loja

A Prefeitura de Nova Aurora, no oeste do Paraná, informou neste domingo (29) que a Polícia Militar recuperou ao longo do dia três dos quatro carros furtados do município na última madrugada.

De acordo com a prefeitura, um dos carros furtados é da Secretaria de Meio Ambiente e foi usado pelos criminosos para invadir uma tabacaria na cidade de Cafelândia, a 16 quilômetros de Nova Aurora.

O município informou que as autoridades seguem em busca do quarto carro furtado do pátio do Paço Municipal e que é usado pela Secretaria de Agricultura.

Imagens de câmeras de segurança da tabacaria mostram o momento em que o grupo joga o carro contra a porta do estabelecimento. A ação durou pouco mais de um minuto.

Bandidos jogaram carro contra fachada de tabacaria — Foto: Reprodução

De acordo com o proprietário, além do estrago causado na fachada, o grupo levou vários produtos como bebidas.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 190.

