Veículos são furtados no pátio da Prefeitura Municipal de Nova Aurora

O prédio da Prefeitura de Nova Aurora foi invadido na madrugada do último sábado (28), por pelo menos 3 ladrões que levaram veículos e objetos pertencentes a municipalidade.

A ação começou por volta da 1h00 da madrugada e teve início no pátio, onde foi furtado combustível em vários veículos. Em seguida os ladrões entraram no prédio da Prefeitura por uma janela e furtaram objetos, como celular e outros. Ainda foram em todas as salas à procura de chaves dos veículos que ficam estacionados no pátio.

A ação durou até as 3h00 horas e em posse das chaves levaram 4 veículos do município. O furto foi percebido na manhã de domingo (29), pela administração que tomou todas as medidas cabíveis. Foi acionada a Polícia Militar e a Polícia Civil que estiveram no local e confeccionaram o Boletim de Ocorrência. Agora as policias estão fazendo as investigações em posse das imagens das câmeras de segurança que registraram toda a ação.

Os veículos furtados foram: Renault kangoo Express Placas BBV 4179. Fiat Doblo Cargo Placas AKV 3223. Fiat Strada Hard Work Placas BEQ 9A79 e um Astra Placas ARN8G17.

Qualquer informação sobre a ação ou dos veículos comunique a polícia através do telefone 190.

Fonte: Oeste Expresso