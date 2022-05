Mãe faz apelo para encontrar filho desaparecido há três dias em Goioerê

O adolescente Lucas Guilherme Pires Madureira, de 15 anos, está desaparecido desde sexta-feira (27) em Goioerê. De acordo com a mãe do menino, ele saiu da residência da família para ir em uma festa no Jardim Cristo Rey, e não mais retornou.

Thais Pires, mãe do adolescente conversou com a imprensa na manhã desta terça-feira (31) e informou que registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil e busca por informações sobre o paradeiro do filho.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Lucas Guilherme pode ser repassada para a mãe do adolescente, através do telefone (44) 99148-4132.

Fonte: O Bemdito