Policias Militar e Civil recuperam os 4 veículos furtados do munícipio de Nova Aurora

A Administração de Nova Aurora desde a manhã de domingo está acompanhado o trabalho das Polícias Militar e Civil, após o furto no paço municipal de 4 veículos. Já no final da tarde de domingo o Prefeito recebeu a informação da recuperação de 3 veículos sendo: O Renault Kangoo Express Placas BBV 4179. Fiat Doblo Cargo Placas AKV 3223 e o Astra Placas ARN8G17. E nessa segunda-feira (30) perto do meio dia a Polícia comunicou a recuperação do quarto veículo, Fiat Strada Hard Work Placas BEQ 9A79. Três veículos foram recuperados sem danificação e com avaria somente Fiat Doblo Cargo que foi utilizado para um furto em Cafelândia.



Segundo informações não oficiosas os meliantes acusados do furto são menores de idade e foram aprendidos e estão no poder da Polícia Civil.

O Prefeito José Aparecido de Paula e Souza – Pecinha aproveita para agradecer ao trabalho e emprenho das equipes da Polícia Militar, no comando do Sargento Fernandes e da Polícia Civil, no comando do Delegado Ary. “Trabalho rápido e competente e o resultado foi vista pela sociedade, veículos recuperados e acusados apreendidos. Só temos que agradecer o empenho”, falou Pecinha.