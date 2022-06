Agricultor de 71 anos morre após carro cair dentro de rio em Campo Mourão

O agricultor Raul Djair Pinto Leão, 71 anos, morreu em um acidente ocorrido próximo à comunidade Água da Binga, em Campo Mourão. Ele dirigia seu veículo por uma estrada vicinal que dá acesso à comunidade quando passou direto em uma curva e caiu em um rio.

O veículo capotou, ficando com as rodas para cima. A vítima acabou morrendo no interior do automóvel e o corpo só foi encontrado nesta terça-feira (31).

Publicidade:

Segundo as informações, a Polícia Militar foi comunicada por um filho da vítima. Ele relatou que Raul costumava se deslocar quase que diariamente para Campo Mourão, retornando sempre no início da noite.

Porém, na segunda-feira (30), um funcionário da propriedade viu o agricultor sair, mas não o viu voltar. Apenas na manhã de ontem é que ele percebeu que Raul não havia retornado e comunicou o filho dele.

Ao fazerem buscas na estrada encontraram o veículo caído no rio. O agricultor já estava sem vida e após pericia da Polícia Científica o corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.

Informações do Site Tá Sabendo