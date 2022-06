Motorista embriagado é preso após colidir contra caminhonete em Campina da Lagoa

Por volta das 19h30 desta quarta-feira (01), a Policia Militar de Campina da Lagoa foi acionada para verificar um acidente de trânsito envolvendo dois veículos.

No local, foi constatado que o condutor de um VW Gol colidiu em uma caminhonete que estava estacionada na via. Uma equipe da Saúde prestava atendimento ao condutor do Gol, que não tinha nenhuma lesão aparente.

Ao conversar com ele, os policiais perceberam visíveis sinais de embriaguez. Ele aceitou realizar o teste do etilômetro, o qual aferiu 0,91 mg/l, caracterizando o crime de trânsito.

O veículo Gol apresentava pendências administrativas e foi apreendido. O condutor foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Fonte: 11º BPM