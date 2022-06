Veículo perde controle e atinge guard’rail na BR 369

Um acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira por volta das 15h30 na altura do KM 501 na BR 369 em Corbélia.

Duas equipes do SAMU de Corbélia foram acionadas no local para prestar atendimento à dois ocupantes do veículo que tiveram alguns ferimentos sem gravidade, e logo após os encaminharam para atendimento médico no Pronto Atendimento Médico em Corbélia.

Segundo apurado no local, o veículo Gol seguia no sentido Cascavel a Ubiratã quando perdeu controle em uma curva vindo a colidir contra o guard’rail de proteção na lateral da pista.

O local foi devidamente sinalizado, pois no momento a chuva era intensa e a visibilidade baixa no local.

Fonte: Portal Corbélia