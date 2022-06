Ubiratã: Sem saber homem compra barco roubado e só descobre porque o verdadeiro dono reconheceu

Por volta das 16h30min desta quinta-feira (02), compareceu na sede 2ª CIA de Ubiratã um homem, o qual informou à equipe de serviço que foi vitima de um golpe.

Ele relatou que no dia 5 de maio do comprou um barco de alumínio, usado. segundo ele a pessoa que vendeu o barco seria uma mulher residente no município de jesuítas, e que atualmente está morando em Curitiba. A vitima disse que pagou R$ 6.000.00 pelo barco.

Na data de hoje, enquanto ele atendia um cliente em seu comércio, este cliente reconheceu o barco como sendo de sua propriedade. O homem disse que nem sabia que o barco havia sido furtado.



Sendo assim, o noticiante decidiu registrar um boletim para se resguardar de problemas futuros, e disse que irá devolver o barco para o proprietário.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online