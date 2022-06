Polícia Militar age rápido e recupera trator furtado em Roncador

Um trator que havia sido furtado de uma propriedade rural no município de Roncador, no centro-oeste do estado, acabou sendo recuperado na noite desta segunda-feira (06), por policiais militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11ºBPM), que pertence ao 3º Comando Regional de Polícia Militar (3ºCRPM).

Após a vítima comunicar o furto à PM, equipes realizaram um cerco por estradas rurais da região e conseguiram localizar o trator escondido em meio a uma plantação de milho, já na área pertencente ao município de Campina da Lagoa. As equipes realizaram buscas pelo autor, porém ele não foi localizado. O maquinário recuperado foi restituído à vítima.

Comunicação Social 11º BPM