Região da Comcam se aproxima de 6,5 mil casos de dengue

Mesmo com a queda na temperatura, os casos de dengue não param de aumentar na região da Comcam. De acordo com levantamento divulgado na terça-feira, 7, pela Secretaria Estadual de Saúde (SESA), o total na região é de 6.468 desde o início do atual ciclo, em agosto.

Comparado com o levantamento da semana passada são 432 a mais. A situação mais crítica é Terra Boa, com 2.910 casos, seguida de Campo Mourão, com 784, Ubiratã (714) e Corumbataí (540).

Outros municípios com números preocupantes são Mamborê, com 302, Barbosa Ferraz (269), Boa Esperança (239) e Quarto Centenário (179). Os demais municípios da Comcam não chegaram a 100 casos.

PARANÁ

A nível estadual, em uma semana, foram registrados 7.557 novos casos da doença e mais três óbitos. Desde o início do atual período sazonal, são 196.053 casos suspeitos, com 86.809 confirmações. O Estado contabiliza 41 mortes pela doença.

Até o momento, 383 municípios registraram notificações de dengue e, destes, 343 confirmaram a doença – 311 municípios têm autoctonia, ou seja, a dengue foi contraída na cidade de residência. Há ainda, 43.738 casos em investigação.

“Apesar de as temperaturas estarem mais baixas ainda confirmamos aumento de casos e óbitos no Estado pela doença. Por isso, temos de continuar a monitorar e remover potenciais criadouros para evitar a proliferação do mosquito transmissor”, alertou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.