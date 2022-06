Idoso de 82 anos foi agredido com golpes de enxada, por enteado, em Barbosa Ferraz

Por volta das 22h45 PM foi informada pela equipe médica do hospital de Barbosa Ferraz que um senhor de 82 anos deu entrada no local conduzido pelo SAMU, e que o mesmo se encontrava com um trauma craniano.

Conforme apurado, ele havia sido agredido pelo enteado.

No hospital, o idoso, que estava consciente, disse que seu enteado havia chegada na casa dele, embriagado, e ambos teriam discutido. O enteado teria pegado uma enxada e desferido um golpe na cabeça do idoso.

Populares acionaram o SAMU para socorrer a vítima. Segundo a equipe médica, o homem seria transferido para Campo Mourão devido à gravidade do ferimento.

Os policiais foram até a casa e conseguiram localizar o acusado. Ao ser questionado, o homem confirmou que o golpeou, mas segundo ele, em legítima defesa, pois o padrasto teria tentado acertá-lo com uma foice.

Tanto a enxada utilizada para agredir o idoso, como a suposta foice, não foram localizadas pela PM.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Barbosa Ferraz.

Fonte: Novo Cantu