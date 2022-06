PCPR Desarticula grupo em Ubiratã responsável por roubo de gado na região

Na manhã desta sexta-feira (10), equipes policiais deflagraram a “Operação Boiadeiro” e deram cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão contra alvos residentes no Município de Ubiratã.

Publicidade:

Durante a ação, dois indivíduos foram presos preventivamente, um deles também foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Além disso, vários objetos relacionados ao crime foram apreendidos.

A operação teve por objetivo desarticular grupo criminoso responsável por praticar roubos de gado na região, mais precisamente na cidade de Campina da Lagoa.

No dia 18/05/2022, um grupo liderado pelos suspeitos assaltou uma propriedade rural situada na localidade do Rio do Meio, no Município de Campina da Lagoa e subtraiu 63 bovinos do local, avaliados em quase meio milhão de reais.

Na ocasião, os criminosos se utilizaram de forte armamento e mantiveram as vítimas sob refém por quase 12 horas, se valendo de um plano audacioso para a retirada dos animais da propriedade alvo da ação.

Para a empreitada criminosa, os suspeitos se utilizaram de três caminhões boiadeiros e de dois automóveis, além de contar com o apoio de outros comparsas.

O gado foi levado para a região de Umuarama, mas acabou sendo localizado após atuação rápida e eficiente da Polícia Militar.

Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia Civil, por meio das equipes de Campina da Lagoa e Ubiratã, realizaram uma série de diligências no intuito de identificar os autores, mas foi a partir da análise de um áudio de whatsapp que o líder do grupo criminoso acabou sendo reconhecido pela Autoridade Policial.

Publicidade:

Com a intensificação das investigações, a suspeita acabou se confirmando e outras pessoas também foram identificadas.

Diante dos elementos que conduziam para a autoria do delito, a Autoridade Policial representou ao Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva dos indivíduos identificados e pela expedição de mandados de busca e apreensão.

Com as prisões realizadas, a Polícia Civil pretende identificar os demais envolvidos no crime.

Qualquer informação que possa auxiliar nas investigações, poderá ser repassada diretamente aos policiais de Campina da Lago e de Ubiratã, sendo garantido o anonimato.

Fonte: Delegado Ivo Vourvupulos Viana