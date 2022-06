Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Corpus Christi no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia à zero hora desta quarta-feira (15) a Operação Corpus Christi 2022. O objetivo é promover a segurança viária nas rodovias federais em todo o país.

Durante os feriados, historicamente há um aumento relevante do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, o que contribui para o aumento da violência no trânsito.

As ações seguem até a meia-noite de domingo (19), visando a livre circulação, a prevenção de acidentes e a promoção da segurança viária. Os esforços são intensificados em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de ocorrência de crimes, de acordo com as estatísticas da PRF.

A Operação contempla o somatório das ações operacionais e de combate à criminalidade junto às atividades de educação para o trânsito, objetivando a prevenção e redução da gravidade dos acidentes, bem como aumento a percepção de segurança nas rodovias federais.

Alguns temas que receberão destaque: ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, utilização do cinto de segurança, utilização dos dispositivos de retenção para crianças, uso do capacete, excesso de velocidade, uso do celular ao dirigir, entre outros. Essas são as condutas que, historicamente, provocam o maior número de fatalidades nas rodovias.

Neste ano, não haverá restrição de tráfego para veículos ou combinações de veículos excedentes em peso ou dimensões, nas rodovias federais que cortam o estado.

CHUVAS

A PRF orienta que nesse período chuvoso o motorista tenha cuidados especiais. Os acidentes que ocorrem sob chuva, geralmente são provocados pela diminuição da visibilidade, falta de atenção e velocidade incompatível.

Nos locais com possíveis interdições devido às chuvas, o motorista pode acompanhar as notícias atualizadas pelo twitter da PRF no Paraná.

Orientação: os motoristas devem transitar com velocidade moderada, sempre a direita da via, acender os faróis (baixo), manter distância segura do outro veículo que segue à sua frente, evitar manobras e freadas bruscas. Procurar um lugar considerado seguro fora da pista que não seja debaixo de árvore ou de fiação elétrica é recomendável.

SE BEBER, NÃO DIRIJA

O álcool produz efeitos no organismo que afetam a coordenação motora e os sentidos e mesmo em pequenas doses diminui os reflexos, aumentando o tempo de resposta em caso de imprevistos.

Por isso, dirigir alcoolizado é perigoso e a tolerância é zero. Não arrisque a sua vida, nem a do próximo. A PRF faz um apelo: não permitam que qualquer pessoa dirija depois de beber.

ACIDENTES

Em caso de acidente, não havendo feridos, retire os veículos da pista imediatamente. Você pode registrar a ocorrência pela internet, através do link: https://declarante.prf.gov.br/declarante/ . Havendo feridos, sinalize e informe a PRF.

Para emergências em rodovias federais, ligue 191.

Em 2021, a PRF registrou 115 acidentes, 130 pessoas ferias e sete mortes durante o feriado, de 2 a 6 de junho.

Com informações: Assessoria de Comunicação/PRF