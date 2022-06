Como apagar contatos do WhatsApp que não estão na agenda

Com o uso do aplicativo, você pode criar um registro de contatos do WhatsApp que não estão no catálogo de endereços. Com o tempo, torna-se uma lista telefônica longa e inútil. Por isso, uma dúvida comum é como apagar contatos do WhatsApp que não estão na agenda.

Então se você quer aprender a como apagar os contatos do Whats que não estão na agenda e se livrar deles, aqui é o lugar certo. E para saber mais sobre esse Messenger, acompanhe o portal WhatsGB Brasil.

Como apagar contatos do WhatsApp que não estão na agenda

Para excluir contatos que não estão registrados ou aparecem apenas com o número de telefone no catálogo de endereços do WhatsApp, você deve seguir estas etapas:

Vá para o WhatsApp.

Inicie um novo bate-papo com o contato que você deseja excluir.

Clique no ícone de três pontos localizado no canto superior direito.

Selecione “Visualizar contato”.

Clique mais uma vez no ícone de três pontos.

Selecione “Visualizar no livro de contatos”.

Clique em “Menu”.

Selecione “Excluir contato” e confirme sua decisão, se necessário. Esta etapa pode variar dependendo do dispositivo.

Atualize seu rol de contatos do WhatsApp.

Caso queira excluir um número de telefone registrado no catálogo de endereços, você pode acessar o aplicativo Contatos no dispositivo, clicar na folha de informações e excluí-la. Veja também como funciona uma lista de transmissão no WhatsApp para ações empresariais.

Razões pelas quais contatos desconhecidos aparecem no WhatsApp

As razões pelas quais contatos desconhecidos aparecem ou que você nunca registrou no seu celular podem ser diferentes, mas as mais comuns são as seguintes:

Contas sincronizadas no dispositivo: se outra pessoa registrou uma conta diferente no seu dispositivo e ativou a opção “Sincronizar contatos”, é muito provável que toda a agenda do WhatsApp seja misturada com a sua.

Equipamento de segunda mão: ao comprar telefones usados que não foram redefinidos de fábrica, é possível encontrar alguns contatos desconhecidos no WhatsApp.

Contatos mal registrados: se, por algum motivo, você não concluiu corretamente o registro de um contato no seu telefone, ele aparecerá apenas com o número de telefone celular no catálogo de endereços do WhatsApp.

Esta é toda a informação que você precisa saber para saber como apagar contatos do WhatsApp que não estão na agenda.

Como adicionar contatos no WhatsApp Web?

Se você deseja saber como adicionar contatos no WhatsApp Web, a seguir detalharemos os métodos para fazê-lo, de forma fácil e rápida.

Para adicionar um contato no WhatsApp Web através de uma conta do Google, você deve seguir estes passos:

Faça login na sua conta do Google.

Vá para “Contatos e informações compartilhadas”.

Em seguida, clique em “Contatos”.

Selecione “Criar Contato” no canto superior esquerdo.

Clique em “Criar um contato”.

Em seguida, você terá que inserir o primeiro nome, sobrenome e número da pessoa que deseja adicionar.

Em seguida, toque em “Salvar”.

Agora vá para https://web.whatsapp.com/

Localize-se na barra de pesquisa e digite o nome do contato.

Finalmente, você pode começar a enviar mensagens.

Observação: caso o contato ainda não esteja aparecendo, você pode atualizar a página. Se não funcionar, faça logout e digitalize o código QR novamente.

Use o InTouchApp

InTouchApp é um aplicativo que permite registrar contatos no WhatsApp Web e em outras plataformas. Isso é possível sincronizando a agenda do celular com uma extensão do Chrome. Mas para isso, é necessário seguir estas indicações:

Baixe o InTouchApp no seu telefone Android ou iOS.

Verifique seu número de telefone para criar uma conta.

Sincronize seus contatos com o aplicativo.

Em seguida, instale esta extensão no seu computador.

Agora, no aplicativo, pressione “Digitalizar código QR”.

Quando isso for feito, o aplicativo e a extensão do Chrome estarão vinculados.

Clique no ícone (+).

Insira todos os detalhes de contato.

Por fim, clique em “Salvar e conversar”.

Conclusão

Depois de ler esse artigo, você já sabe como apagar contatos do WhatsApp que não estão na agenda. Além disso, também aprendeu a adicionar novos contatos quando usa o WhatsApp Web. Agora é só desfrutar melhor e com mais privacidade do seu WhatsApp.