Homem aciona a Policia Militar de Ubiratã após levar cadeirada na cabeça durante confusão

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer na Rua Pernambuco, onde estaria acontecendo um confusão entre algumas pessoas.

No local, o homem informou que estava na esquina de sua residência, ingerindo bebida alcoólica com mais algumas pessoas, quando teve um desentendimento com um individuo, que golpeou sua cabeça com uma cadeira, resultando em uma lesão. O homem levou seis pontos na cabeça.

Ele não soube informar quem seria o autor da agressão.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online