‘Superlua de Morango’ chama a atenção no céu

Quem olhou para o céu nesta noite, ou até mesmo nesta madrugada, pôde observar um fenômeno chamado de ‘Superlua de Morango’.

Apesar do nome, a ‘Superlua de Morango’ não tem coloração vermelha, o nome foi levado em conta pois no Hemisfério Norte, o surgimento da lua coincide com o período de colheita do morango.

A lua está próxima do seu perigeu, que é o ponto mais perto da Terra durante sua órbita. Fator este que faz com que o satélite apareça maior e mais brilhante do que o normal.