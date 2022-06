Três pessoas ficam gravemente feridas em batida entre carros na BR 369

Uma colisão frontal envolvendo um veículo Gol e um Prisma foi registrado na noite desta terça-feira (14), no KM 507 da BR 369 no trecho entre as cidades de Corbélia e Cascavel.

Equipes de socorristas do SAMU de Corbélia e Cascavel foram acionadas juntamente com equipes do Corpo de Bombeiros de Cascavel para prestar atendimento no local.

Duas pessoas ocupavam o Prisma. O passageiro de 39 anos teve ferimentos considerados moderados e o condutor do veículo com 41 anos ficou encarcerado e seu estado de saúde é considerado grave.

O gol estava com apenas um ocupante de 20 anos que teve ferimentos considerados moderados. Após serem atendidos por equipes no local foram encaminhados para atendimento hospitalar.

Segundo informações, o veículo gol seguia no sentido à Cascavel e por motivos desconhecidos invadiu a pista contrária colidindo de frente com o Prisma que seguia no sentido à Corbélia.

Equipes do Departamento de Estradas e Rodagem estiveram no local fazendo a sinalização e controle do fluxo de veículos. a rodovia ficou interditada durante o atendimento das vítimas e causou congestionamento nos dois sentidos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e registraram a ocorrência.