Ação conjunta da Polícia Civil de Ubiratã e de Piedade-SP recupera trator furtado em Juranda

Uma ação conjunta da Policia Civil de Ubiratã e de Piedade – SP, recuperou um dos dois tratores furtados em uma área rural de Juranda.

Após a Policia Militar obter por meio de imagens de câmeras de segurança a placa do caminhão que fez o frete, tiveram a informação de que o caminhão seguiu até o Estado de São Paulo.

A Polícia Civil de Ubiratã tomou conhecimento destes detalhes e bloqueou judicialmente o caminhão. O motorista, ao ser ouvido, contou que havia deixado os tratores em uma fazenda na cidade de Piedade, no estado de SP.

A informação do local foi repassada a Policia Civil de SP, que foi até o endereço na ultima terça-feira (14). Lá localizaram apenas um dos tratores (John Deere). O outro já havia sido revendido. O dono da fazenda ainda não foi localizado. As diligencias ainda estão em andamento para localizarem o outro maquinário. O nome do receptador já foi obtido durante as diligências.

Os tratores foram furtados na manhã do domingo (05), em uma propriedade rural na comunidade Sanga Funda no município de Juranda. Os tratores New Holland TL 75 e um John Deere 7515, pertencem a uma família de Mamborê, que reside na comunidade Guarani e tem uma propriedade em Juranda.

Os implementos agrícolas haviam sido deixados no local no final de semana, para continuidade dos trabalhos que se dariam na segunda-feira, quando na manhã de segunda-feira os proprietários chegaram na roça e perceberam que os mesmos haviam sido furtados.