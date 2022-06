4 pessoas ficam feridas em acidente entre veículo e máquina agrícola na PR 573

Um acidente gravíssimo foi registrado no início da noite desta quinta feira por volta das 18h30 no KM01 da PR 573 em Corbélia.

Um veículo Ford Focus que trafegava pela rodovia no sentido a cidade de Braganey atingiu frontalmente uma máquina agrícola que seguia no sentido contrário da rodovia.

Equipes da Defesa Civil, SAMU e Polícia Militar foram acionados para prestar atendimento no local onde quatro pessoas que estavam no veículo Focus tiveram ferimentos e precisaram de atendimento, entre elas três mulheres e o condutor. Equipes de apoio foram solicitadas devido a gravidade é quantidade de pessoas a serem atendidas no local.

Uma equipe médica do Corpo de Bombeiros e Siate de Cascavel estiveram no local juntamente com as duas unidades de atendimento do SAMU de Corbélia.

Após atendimento e avaliação no local duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital Universitário em Cascavel com ferimentos considerados graves e outras duas para o PAM em Corbélia com ferimentos moderados.

A equipe da Defesa Civil esteve prestando atendimento e auxiliando na remoção das vítimas e em apoio ao risco de incêndio no veículo que por alguns instantes inspirou cuidados.

A Polícia Militar esteve no local sinalizando e orientando o trânsito.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual esteve também registrando a ocorrência.

Fonte: Portal Corbélia