Aluno leva arma de airsoft no colégio para intimidar colega em Cafelândia

Depois de receber uma denúncia de que um estudante estaria com uma arma de fogo no colégio em Cafelância, a equipe da Polícia Militar foi ao local e descobriu que se tratava de uma arma de airsoft (de ar comprimido), marca Rossi, carregada com quatro munições.

O aluno disse ter pego a arma de um amigo, também aluno da escola, e afirmou que não pretendia fazer nada com ela.

O amigo que emprestou a arma, disse que a arma é de seu tio e que o colega insistiu para que ele lhe emprestasse a arma para que pudesse intimidar ou “dar um susto” em outro aluno, que supostamente estaria investindo em sua namorada.

Diante da situação, o Conselho Tutelar e os pais dos alunos foram acionados e todos foram ao Destacamento da Polícia Militar para a confecção do boletim de ocorrência.

Fonte: O Novo Oeste