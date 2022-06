Carro-forte sai de pista e tomba na BR 369

Um carro-forte saiu de pista e tombou na manhã desta sexta-feira (17), na BR 369, no Km 507, entre Cascavel e Corbélia.

Segundo informações repassadas para a reportagem, o motorista perdeu o controle do veículo, chovia muito no momento do acidente.

O carro saiu de pista e tombou na canaleta ao lado do acostamento da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi até o local para proteger a carga junto com a empresa de segurança. Outro carro-forte foi até o acidente para fazer a transferência dos malotes de dinheiro.

Um guincho foi acionado para retirar o veículo que ficou “deitado” entre a canaleta e um morrinho onde fica uma plantação de milho. Ninguém ficou ferido.