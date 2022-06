Homem fica ferido em acidente entre carro e micro-ônibus em Nova Aurora

Um homem ficou ferido após se envolver em um acidente entre um micro-ônibus e um carro, na madrugada deste domingo (19).

Segundo as informações, o Celta trafegava pela PR 180 no sentido de Palmital a Nova Aurora e ao atingir o km 261 bateu na lateral do micro-ônibus que trafegava em sentido contrário.

O motorista do Celta de 49 anos teve ferimentos, foi socorrido pelo SAMU e levado ao pronto atendimento de Nova Aurora. No micro-ônibus ninguém se feriu.