2ª Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar tem novo Comandante

Na manhã desta terça-feira (21), em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Ubiratã, o 1º Tenente Johnatan Ribeiro Mendes assumiu o Comando da 2ª Cia PM do 11º Batalhão de Polícia Militar. Ele assumiu a função no lugar do 2º Tenente Maciel Ferreira da Silva.

A subunidade atualmente é responsável pelo policiamento nos municípios de Ubiratã, Campina da Lagoa, Roncador, Nova Cantu, Altamira do Paraná e Juranda. O Tenente Maciel estava prestando serviços na área da 2ª Cia PM desde 2020, quando assumiu a função de subcomandante. Em 2021, assumiu a função de comandante, e desde então desempenhou um excelente trabalho junto à população dos municípios atendidos pela 2ª Cia. Já o 1º Tenente Mendes estava na função de chefe do setor de Planejamento, na sede do 11° Batalhão de Policia Militar.

O Comandante do 11° BPM, Tenente-Coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida, enalteceu o trabalho desenvolvido pelo Tenente Maciel junto a população dos municípios atendidos, e ressaltou que a população merece profissionais comprometidos e que buscam diariamente fazer a diferença.

Diversas autoridades estiveram presentes na solenidade, dentre elas o Subcomandante da Unidade, Capitão Wagner de Araújo; o Dr. Ferdinando Scremin Neto, Juiz em Campo Mourão, e que já atuou com muito destaque na cidade de Ubiratã; o Dr. Lincoln Rafael Horácio, Juiz da Comarca de Ubiratã; o Dr. Bernardo Marino Carvalho, Promotor de Justiça em Ubiratã.

Comunicação Social do 11° BPM