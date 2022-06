Homem perde a vida em capotamento na BR 369

Roger Cataneo perdeu a vida em um capotamento na BR 369 na tarde desta terça-feira (21).

Roger dirigia uma Mercedes-Benz C 180, quando perdeu o controle do carro no km 509, bateu em um barranco e capotou próximo ao reassentamento São Francisco.

Na estrada foi possível notar o rastro deixado da frenagem deixada pela Mercedes-Benz C 180, com placas de Assis Chateaubriand.

Várias equipes de socorro foram acionadas para atender o acidente, mas ao chegarem no local apenas puderam constatar o óbito do homem. Os air-bags foram acionados e mesmo assim não salvou a vida do motorista que estava sozinho no veículo. O tenente Cícero que esteve no atendimento informou que houve um princípio de incêndio na parte dianteira do carro com o impacto.

Durante o trajeto do capotamento vários pedaços do carro foram encontrados.

O motivo do capotamento ainda não foi apurado, o local foi sinalizado e grandes filas foram formadas nos dois sentidos da rodovia que liga Cascavel e Corbélia.