Empresa de Campina da Lagoa é alvo de furto Milionário na madrugada desta quinta-feira

Na madrugada desta quinta-feira (23), uma empresa de agrotóxico, situada na Avenida das Industrias, foi alvo de uma ação criminosa que causou um prejuízo estimado em mais de um milhão de reais.

Segundo as informações repassadas pelos proprietários e pela Polícia Militar, por volta das 00h:00, os criminosos chegaram ao local e adentraram pela cobertura e desligaram o sistema de monitoramento de alarme e câmeras de segurança do local.

Ainda segundo as informações, os elementos ficaram no local até as 03:00 horas da madrugada e neste período ninguém acionou a Polícia Militar que teve conhecimento somente hoje pela manhã.

Um vizinho informou aos proprietários e a polícia que próximo das 03:00 horas, percebeu um caminhão branco com uma lona azul chegando e adentrando pelo portão e saindo cerca de 30 minutos depois do local sentido ao Fórum.

Segundo os proprietários da empresa, aproximadamente R$ 1 Milhão de Reais, foram furtados. “Os criminosos sabiam o que estavam roubando, pois levaram apenas os defensivos mais caros, deixaram para trás outros produtos.” Comentou um dos proprietários.

A Polícia Militar acionou as reforço ao 11º Batalhão de Campo Mourão e as Patrulhas Rurais da região e trabalham em diligencias no intuito de encontrarem os suspeitos ou pistas deles para que seja repassada a Polícia Civil, até o fechamento desta matéria ninguém havia sido preso ou localizado.

Informações do Portal O Vale