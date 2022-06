Homem é preso logo após assaltar casa de carnes em Corbélia

Equipes da Polícia Militar foram acionadas na tarde desta quinta-feira com a informação de que um homem encapuzado e com uma arma em mãos estaria correndo em uma rua no bairro vila unida.

De pronto a equipe deslocou até o local citado e nas proximidades do lago municipal encontrou o indivíduo citado o qual foi detido. Com ele foram encontrados uma certa quantia em dinheiro que totalizou R$850,00 e um simulacro de pistola.

Ainda no local a equipe recebeu a informação de que uma casa de carnes no mesmo bairro havia sido alvo de um assalto pouco antes do ocorrido.

A vítima posteriormente reconheceu o homem detido como sendo o mesmo envolvido no assalto.

Ele foi preso e encaminhado para a 4ªCia da Polícia Militar onde foi lavrado boletim de ocorrência e posteriormente será entregue na 49ªDRP onde ficará à disposição da justiça.

Fonte: Portal Corbélia