Jovem de 18 anos morre afogada em represa em Moreira Sales

Uma moça com idade aproximada de 18 anos faleceu após entrar em uma represa em uma propriedade rural às margens da rodovia PR-468, perto da Vila Rural de Moreira Sales.

A moça estava passeando no local. Ainda não se tem informações sobre como ela entrou na represa e como aconteceu o afogamento.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Goioerê foi acionada para fazer a retirada do corpo do local.

Em breve outras informações. ( Goionews)