Vendedor é assaltado em Moreira Sales e ladrões levam 900 pacotes de cigarros de origem nacional

Um vendedor de cigarros foi assaltado, amarrado e abandonado na zona rural de Moreira Sales na tarde de quinta-feira, 23, em Moreira Sales.

O homem contou que parou para atender o telefone na Avenida Jovelino Rodrigues, esquina com a Avenida João Teothônio, quando foi abordado por três indivíduos encapuzados, que anunciaram um assalto.

Um assaltante armado entrou no veículo da vítima e seguiram em direção a Tuneiras do Oeste. Antes de chegar na ponte do Rio Goioerê, ele entrou em uma estrada rural, onde o vendedor foi amarrado e deitado no chão.

Os ladrões, então, transferiram as mercadorias que estavam no veículo do vendedor para outro carro, uma Fiorino de cor branca, e fugiram em seguida.

Os ladrões levaram 901 pacotes de cigarros de origem nacional, uma impressora, um telefone celular e pouco mais de R$ 2 mil em dinheiro.

Após a saída dos ladrões o homem conseguiu chegar até uma propriedade rural e acionar a equipe da Polícia Militar. No local onde o ladrão foi amarrado os policiais encontraram uma caixa com 45 pacotes de cigarros e vários pacotes de doces.

Fonte: Goionews