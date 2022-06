Ultrapassagem irregular causa acidente e mata duas pessoas na BR 369

Duas pessoas morreram e oito ficaram feridas em grave acidente de trânsito na BR 369, no início da tarde deste domingo (26).

Ao todo cinco carros se envolveram na batida, no entanto apenas três tiveram grandes danos: Chevrolet Malibu, Chery Tiggo 8 e Strada.

Na SUV estavam seis pessoas, sendo duas crianças, uma delas de 5 anos que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. No Malibu estava um casal e um bebê. Já na Strada, o motorista que estava sozinho, identificado como Marcelo Stocker de 38 anos morreu após ser socorrido pelo Samu.

Helicóptero do Samu foi acionado mas não encaminhou nenhuma das vítimas para atendimento médico. O caminhão ABTR (Auto Bomba Tanque e Resgate), viaturas do Samu, médico de área e socorristas do Siate também prestaram os primeiros socorros.

O Inspetor Felix da PRF, afirmou em entrevista , que uma ultrapassagem irregular seria o principal motivo da batida. De acordo com ele e com as primeiras informações, a caminhonete Strada, bateu na lateral do Tiggo 8, que capotou. Na sequencia, a Strada bateu de frente com Chevrolet Malibu. Ainda não há confirmação se a criança estava usando cinto de segurança ou qualquer outro tipo de dispositivo de uso obrigatório conforme o Código Brasileiro de Transito.

Inspetor ressaltou ainda que preliminarmente, as marcas deixadas na pista pelos pneus e destroços dos carros, aliado as informações de outros motoristas que pararam no local logo após o acidente deixam claro que a imprudência foi o principal motivo para mais esta fatalidade na BR 369.

Outras seis pessoas foram atendidas por socorristas do Siate e também do Samu e encaminhadas para atendimentos hospitalar em Cascavel.

Dos oito feridos, dois tiveram ferimentos leves e os demais moderados.

Polícia Rodoviária Federal deslocou até o local para atender a ocorrência e controlar o trânsito, considerando que a via ficou interditada para o socorro, diversos veículos formaram fila.

