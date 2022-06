15 ficam feridos em acidente com veículo da Saúde no Paraná

Quinze pessoas ficaram ferida em acidente de trânsito com Van da Secretaria de Saúde na manhã desta segunda-feira (27), na PRc 158. Deste número três estão em estado grave.

O veículo pertence a prefeitura de Sulina, cidade do Sudoeste do Paraná, os passageiros tinham como destino Pato Branco para fazerem tratamento da saúde. As informações são de que a Van bateu de frente com um Corolla com placas de Saudade do Iguaçu.

Em seguida a colisão, a Van caiu em um barranco e capotou.

Inicialmente, todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital em Chopinzinho e após a triagem levados para outras unidades hospitalares da região. Motorista do carro é um dos feridos em estado grave.

Fonte: Catve