“Gato”: Mulher é detida por furto de energia elétrica em Campo Mourão

Uma mulher foi presa no jardim Copacabana, em Campo Mourão, por furto de energia elétrica. Ao identificar a prática criminosa, popularmente conhecida como “gato”, a Copel solicitou apoio da Polícia Militar.

Funcionários da Copel relataram que durante inspeção do relógio medidor, foi constatado que havia indícios de irregularidades no aparelho. A moradora teria negado a vistoria no padrão de energia, haja vista, que para ter acesso à fiação, havia a necessidade de quebrar parte da alvenaria.

Por esse motivo a Policia Militar foi acionada. Após acessar a fiação, os técnicos da Copel constataram que havia um cano diferente do padrão utilizado pela empresa, o qual tinha a função de desviar a energia de forma irregular, caracterizando o chamado “gato”.

A Copel verificou que há vários meses não havia registro de consumo daquela unidade medidora. A moradora, primeiro momento, disse que não teria energia na casa, no entanto, quando solicitaram para que ela acionasse algum aparelho elétrico na residência, a mesma acendeu uma lâmpada localizada na parte externa da casa.

Feito a constatação do furto da energia, a moradora e responsável pelo contrato com a distribuidora de energia, recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a 16ª Subdivisão Policial para que fossem tomadas a medidas legais cabíveis.

Fonte: Tá Sabendo