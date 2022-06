O que é ser queer

Termo é usado para representar as pessoas que não se identificam com padrões impostos pela sociedade e transitam entre os gêneros.

Queer é uma palavra em inglês que significa “estranho”. O termo é usado para representar as pessoas que não se identificam com padrões impostos pela sociedade e transitam entre os gêneros, sem concordar com tais rótulos, ou que não saibam definir seu gênero/orientação sexual.

Nesta terça-feira (28), Valentina Schmidt, filha do apresentador Tadeu Schmidt, fez uma publicação em seu Instagram nesta comemorando o Dia do Orgulho LGBTQIA+ e falando do orgulho de ser queer.

“Eu sou queer e me orgulho”, escreveu ela em um cartaz, em inglês.

O mês de junho é dedicado ao orgulho LGBTQIA+ porque foi nesta época do ano de 1969 que a polícia invadiu um bar frequentado por membros da comunidade, em Nova York, chamado Stonewall. O episódio deu origem a uma série de protestos e, em junho do ano seguinte, surgiu a primeira grande parada LGBTQIA+, conhecida como “Libertation Day”.

Valentina cita e se identifica com a identidade de gênero queer, que representa a letra Q na sigla LGBTQIA+. Clique aqui e saiba o significado de cada uma destas letras.

“Há um ano, tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Uma decisão da qual me orgulho profundamente. Tenho orgulho de ter a liberdade para falar abertamente sobre a minha sexualidade”, diz Valentina em sua publicação.

O pai de Valentina, Tadeu Schmidt, comentou na publicação demonstrando apoio. Ele postou seis corações com cores variadas, representando a diversidade.

“Orgulho de amar quem eu quiser. Orgulho de ter uma família e amigos que me apoiam incondicionalmente. Orgulho de ser uma mulher queer. Orgulho de ser eu. Ninguém nunca vai tirar o meu direito de amar e ser feliz. Boa sorte para quem tentar. Que esse mês do orgulho tenha sido maravilhosos para todes nós”, completou a jovem.