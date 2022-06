Polícia apreende 666 quilos de maconha em Goioerê

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), a Polícia Militar do Paraná (PMPR), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF) apreenderam 666 quilos de maconha em Goioerê, Centro-Oeste do Estado, na noite de sexta feira (24 de junho), porém a ação só foi divulgada pela polícia nesta segunda (27) . Cinco pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas na ação.

O helicóptero da PCPR colaborou na interceptação de três veículos carregados com a droga e atuou na captura dos criminosos. Um adolescente foi apreendido em flagrante pelo crime.

A ação integrada foi realizada pelas operações Controle Brasil e Hórus, articuladas pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Seopi), integrando diversos órgãos no combate aos delitos de contrabando e descaminho de bebidas, fumo e insumos agrícolas.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. equipes da PF, PMPR, PRF, PCPR, Receita Federal e Exército Brasileiro, com apoio da Seopi.