Mais de 56 mil doses de imunizantes da Covid-19 já foram aplicados em Ubiratã

Desde o início da imunização no Brasil, em janeiro de 2021, os ubiratanenses vem recebendo as doses da vacina da Covid-19.

Segundo o “Vacinômetro” divulgado pela Secretária de Saúde já foram aplicadas 56.418 doses dos imunizantes no município de Ubiratã. Desse total 3.034 pessoas já receberam a 4ª dose. 11.891 foram vacinados com a 3ª, 19.294 receberam a 2ª e outros 22.199 foram imunizados apenas com a 1ª dose da vacina.

Para as crianças entre 5 e 11 anos que ainda não receberam a 1ª, 2ª ou as doses de reforço, podem se dirigir à Clínica da Família. Para as demais pessoas acima de 12 anos a vacinação acontece no Terminal Rodoviário.