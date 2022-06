Mulher é sequestrada, agredida e jogada no Rio em Cafelândia

Uma mulher foi vítima de sequestro e violência na madrugada do de quarta-feira (29), em Cafelândia.

Segundo informações repassadas pela vitima através do B.O da Policia Militar, a mesma teria sido abordada em via pública, e que, alguns indivíduos, encapuzados a colocaram contra sua vontade em um veículo de cor prata e foram até nas proximidades de um rio. Nesse local, teve suas mãos amarradas e foi agredida com socos.

A vítima informou ainda que, na sequência foi arremessada no rio, e que ao sair do local, solicitou por ajuda, sendo socorrida pelo Samu.

Ela não soube relatar quem seriam as pessoas envolvidas no crime.