Presidente da Câmara de Vereadores renuncia cargo após acusações de assédio sexual no Paraná

João Carvalho de Freitas (PSD), presidente da Câmara de Vereadores de Barracão, município Suduestino da Fronteira com a Argentina e Santa Catarina, há cerca de 80 quilômetros de Francisco Beltrão renunciou ao mandato após acusações de assédio sexual à servidoras da Câmara Municipal.

João Carvalho de Freitas (PSD), presidente da Câmara de Vereadores de Barracão

A situação ocorreu após o envio de um oficio à Câmara de Vereadores notificando sobre as investigações de supostos crimes de assédio sexual, importunação sexual e ameaça que o presidente do legislativo é investigado e poderá responder.

Na sessão da Câmara de Vereadores realizada na terça-feira (29), o vereador não apareceu para conduzir os trabalhos enviando uma carta-renúncia em que informou a desistência da presidência e do mandato.

Quem presidiu a sessão foi o vice-presidente Leandro Hahn (PSD), que leu os ofícios do ministério público e o documento de renúncia de João.

Publicidade

Conforme Hahn na próxima terça-feira (05), será promovida uma nova eleição para escolher o novo presidente do legislativo, que irá comandar as sessões até o dia 31 de dezembro deste ano. No lugar de João tomará posse o primeiro suplente do PSD, Pastor Juventino.

Confira pronunciamento do vereador e presidente interino Leandro Hann:

A reportagem também entrou em contato com o Ministério Público em Barracão, em resposta, a assessoria afirmou que o promotor de justiça, Dr. Felipe Lyra Cunha não irá se pronunciar sobre o caso, por conta de a investigação estar em andamento.