Acidente entre carro e moto na Avenida Yolanda L. de Carvalho em Ubiratã

Um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado no inicio da tarde desta sexta-feira (01), no cruzamento da Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho com a Rua Costa e Silva em Ubiratã.

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento à uma mulher e uma criança que sofreram ferimentos. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa de Ubiratã.

Informações: Weyman Candido