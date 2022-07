Homem é preso após agredir a esposa em Campina da Lagoa

Um homem foi preso após uma senhora acionar a Policia Militar de Campina da Lagoa no final da tarde desta quinta-feira (30), após ter sido agredida pelo seu marido.

No local a vítima relatou que após uma discussão com seu marido, ele a empurrou, derrubando-a no chão e que ainda a arrastou para fora de casa, e que a agressão causou ferimentos em suas pernas.

O homem, que ainda estava no local, foi indagado sobre a situação e relatou que teve sim uma discussão com a esposa e acabou a empurrando durante o ocorrido. Diante da situação ele recebeu voz de prisão e foi conduzido juntamente com a vitima para a delegacia local para as providencias cabíveis, não

foi necessário o uso de algemas, vitima e autor também foram conduzidos ao hospital local para elaboração de laudo de lesões.

Fonte: 11º BPM – Ubiratã Online