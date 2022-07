Casal é detido com mais de 16 kg de maconha em Corbélia

Um casal foi detido pela Polícia Militar com mais de 16 Kg de maconha em Corbélia na noite desta sexta-feira (1).

Conforme informações repassadas pela PM, a ocorrência foi atendida Ra rua Hortência, localizada na entrada da cidade. Policiais desconfiaram da atitude do homem que, ao avistar a equipe, tentou disfarçar entrando no restaurante, momento em que realizaram abordagem. O entorpecente e a esposa do suspeito estavam no automóvel estacionado em frente ao estabelecimento.

Desse modo, homem, de 34 anos, e mulher, de 32 anos, foram presos com 16,950kg da droga e levados a 15ª Subdivisão Policial (SDP) em Cascavel.