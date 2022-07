Primeira dama de Nova Aurora morre após ser atropelada por carreta

A primeira dama do município de Nova Aurora, Sonia Brustolin, perdeu a vida na manhã deste domingo (03), após ser atropelada por um carreta bitrem.

Informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online dão conta de que a esposa do prefeito Pecinha, estava pedalando quando o caminhão estava dando ré e a vítima foi atropelada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém só pode constatar o óbito. A Polícia Militar também esteve no local. O corpo foi recolhido pelo IML de Cascavel.

NOTA DA PREFEITURA DE NOVA AURORA

O município de Nova Aurora – PR decreta luto oficial pelo falecimento da Primeira Dama do Município, Sonia Brustolin. Ela veio a óbito no início desta manhã de domingo, 03 de junho. O acidente tipo atropelamento aconteceu no bairro Pinheiros 1, onde uma carreta acabou atingindo bicicleta a qual ela estava. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

Ubiratã Online