Ladrões invadem creche e furtam fiação elétrica e botijões de gás em Nova Cantu

Neste final de semana, a creche Lindolfo Ferreira de Ávila de Nova Cantu, foi invadida, teve grande parte da fiação elétrica furtada, dois botijões de gás também foram furtados no local. Os bandidos adentraram a creche pelo telhado e levaram praticamente toda a fiação, já do lado de fora os bandidos quebraram a grade do local onde ficam armazenados os botijões de gás e levaram dois botijões.

A Polícia Militar de Nova Cantu foi acionada e está investigando o caso, para levar os autores deste furto à justiça para que respondam pelos seus atos.

A creche Lindolfo Ferreira de Ávila de Nova Cantu, já teve a quadra invadida e vandalizada várias vezes neste ano.

O reparo da fiação elétrica já está sendo providenciado pela Prefeitura Municipal de Nova Cantu, e pode levar alguns dias, enquanto isso as crianças e bebês que frequentam a creche, durante o período de reparo sofrem os transtornos causados pelos ladrões.

Fonte: Novo Cantu