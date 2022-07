Quatro deputados têm mandatos cassados no Paraná

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) cassou na tarde desta segunda-feira (4), por unanimidade, o mandato dos deputados estaduais Luiz Fernando Guerra, Ricardo Arruda, Delegado Fernando e Coronel Lee, todos da chapa do antigo PSL e atual União Brasil.Cabe recurso da decisão.

O motivo seria uma suposta fraude na cota de gênero de um dos partidos da coligação pela qual os quatro parlamentares concorreram: PSL, PTC e PATRI.

Atualmente, Luiz Fernando Guerra está no União Brasil, Coronel Lee no DC, Ricardo Arruda no PL e Delegado Fernando no Republicanos.