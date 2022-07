Quatro pessoas ficam feridas em acidente entre Roncador e Iretama

A Defesa Civil de Roncador foi solicitada no início da madrugada deste domingo (3), para atender a ocorrência de um acidente na rodovia Vassílio Boiko, no sentido Roncador/Iretama, próximo a entrada do distrito de Marilu, já no município de Iretama.

Ao chegar no local, foi constatado que se tratava de um veículo VW FOX, sendo que o condutor do mesmo perdeu o controle em uma curva e bateu contra uma árvore.

No veículo além do motorista haviam mais três pessoas, as quais sofreram ferimentos médios. O motorista ficou preso nas ferragens, foi desencarcerado e retirado do veículo com a ajuda da equipe do SAMU de Iretama.

As quatro vítimas sofreram os seguintes ferimentos: 02 com ferimentos leves/médios, 01 com algia na região lombar e pélvica e o motorista que ficou preso às ferragens, com suspeita de fratura no tórax, sangramento orifício corporal FCC crânio.

Todas as vítimas foram deslocadas para o Hospital de Iretama para atendimentos.

Fonte: Novo Cantu