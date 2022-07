Veículo da Secretaria de Saúde de Campina da Lagoa capota após motorista perder o controle

Um veículo da Secretaria de Saúde de Campina da Lagoa capotou na tarde desta segunda-feira (04), na PR 364.

Segundo informações o veículo atende o Distrito de Sales de Oliveira e acabou capotando após o motorista perder o controle da direção.

Além do motorista, uma enfermeira e um agente de saúde estavam no carro. Todos sofreram apenas escoriações e pequenos ferimentos, eles foram atendidos por uma equipe da saúde encaminhados ao Hospital no município.

Segundo informações de pessoas que estavam próximo ao local, o motorista ao perder o controle da direção do carro acabou saindo da pista batendo em um barranco e e capotando o veículo por vários metros.

Fonte e foto: Grupos UBIRATÃ NEWS