Corpo de Bombeiros com mergulhadores e cachorros fazem buscas por jovem desaparecido em Cafelândia

Duas equipes do corpo de bombeiros de Cascavel estão fazendo buscas no Rio Melissa em Cafelândia onde a moto do jovem Ronan Santana, 27 anos foi encontrada na noite de ontem e ele está desaparecido desde a manhã de ontem.

As suspeitas são de que a vítima tenha sido atingida por disparos de arma de fogo e o corpo jogado no rio, perto da PR 574. No noite de ontem a Policia Militar recebeu ligações de que tiros haviam sido escutado próximo a ponte do Rio Melissa. No local a PM encontrou a moto embaixo da ponte.

Na manhã de hoje começaram as buscas e uma mochila foi encontrada enroscada dentro do rio.

Com informações: GR Informações